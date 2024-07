INCIDENTE MORTALE Ciclista 54enne investito e ucciso a Novafeltria. Forse un colpo di sonno alla base del sinistro Gravemente ferito agli arti inferiori un altro biker che non sarebbe in pericolo di vita

Investimento mortale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio, sulla Marecchiese in località Porte nel territorio di Novafeltria. Un'auto, guidata da una donna, ha travolto due ciclisti, uno dei quali ha perso la vita, si tratta FP di 54 anni di Verucchio. L'altro uomo che era con lui è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice rosso con gravi ferite agli arti inferiori, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura avrebbe invaso la carreggiata opposta, forse per un colpo si sonno da parte della conducente, colpendo frontalmente la coppia di biker. Sul posto i Carabinieri di Novafeltria, che hanno chiamato i soccorsi: appena gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente hanno cercato di rianimare il ciclista, ma non c’è stato nulla da fare.

E’ stato richiesto poi l’intervento dell’elisoccorso, per il trasporto in ospedale del secondo ferito.

