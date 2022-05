Ciclista 62enne precipita e muore lungo panoramica pesarese

Un ciclista di 62 anni, Guglielmo Ricci, è morto nella zona pesarese del Parco San Bartolo, percorrendo la strada panoramica fra il monte Castellaro e monte Brisighella, a Pesaro dopo essere precipitato in un canalone della falesia per circa 70 metri. L'uomo, poco prima di pranzo, avrebbe mandato massaggi ai familiari dicendo di aver 'bucato' una gomma e che avrebbe tardato. Ma è trascorso troppo tempo, a casa non lo hanno visto tornare e hanno lanciato l'allarme.

La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino è stata allertata per il soccorso a persona. Una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) si è calata per 70 metri lungo la falesia prospiciente il mare e ha raggiunto la vittima. Poi con l'ausilio dell'elicottero drago VF 151 il corpo senza vita del 62enne, forse caduto per un malore, è stato recuperato e portato a terra a disposizione dei sanitari. Sul posto personale medico del 118 e i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto.