Ciclista investita a Santarcangelo: trasferita in elicottero a Cesena

Grave incidente questa mattina a Santarcangelo alla rotatoria tra via Pozzolungo e Andrea Costa. Una donna alla guida di una Peugeot, diretta verso Santarcangelo, ha investito una ciclista proprio all’ingresso della rotatoria. L’impatto è stato violentissimo: la donna in bicicletta è stata sbalzata a diversi metri di distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il sole basso a compromettere la visuale della conducente, che non avrebbe visto la ciclista sopraggiungere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso Eliravenna, che ha trasportato la ferita, dopo la stabilizzazione, all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i Carabinieri hanno gestito la viabilità, con disagi alla circolazione per oltre un’ora.