Ciclista investito a Novafeltria: sfonda il parabrezza dell'auto [Fotogallery].

Ciclista investito questa mattina in pieno centro a Novafeltria da un'auto. L'uomo stava procedendo in direzione Rimini quando è stato centrato da una Fiat Doblò che stava svoltando verso il centro del paese, all'intersezione tra la ss258 e via Cesare Battisti: l'uomo alla guida ha affermato di essere rimasto abbagliato dal sole e non aver visto il ciclista che ha sfondato il suo parabrezza prima di precipitare rovinosamente a terra. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale, coadiuvata dai Carabinieri per i rilievi. L'uomo in sella alla bici, avrebbe riportato diversi traumi, e si trova all'ospedale Infermi di Rimini.

