RIMINI Ciclista investito a Rimini: trasportato in eliambulanza al Bufalini L'impatto in via Rosmini. L'uomo è ricoverato in codice 3

Un dipendente di Poste Italiane, a bordo di un'auto di servizio, ha investito un ciclista via Rosmini a Rimini, davanti alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Nell'impatto l'uomo a bordo della bicicletta ha infranto il parabrezza dell'auto per poi rovinar a terra. Sul posto i i soccorsi del 118 che hanno allertato l'eliambulanza. L'uomo si trova ora ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in codice 3.

