Ciclista straniero investito da un’auto: 65enne ricoverato in gravi condizioni [photogallery]

Un 65enne di nazionalità straniera è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, a Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente.

L’uomo stava partecipando a un’escursione in bicicletta insieme a un gruppo di cicloamatori quando, per cause in corso di accertamento, è stato coinvolto in uno scontro con un’auto.Secondo una prima ricostruzione, il gruppo stava percorrendo la Sp82 in direzione monte-mare quando, all’altezza dell’incrocio con via Annibolina, una Mercedes condotta da una donna, proveniente dal senso opposto di marcia, avrebbe svoltato a sinistra, interferendo con la loro traiettoria. Il ciclista sarebbe stato colpito dall’auto, finendo contro il lunotto del veicolo prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento del ferito all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, tramite elisoccorso.









