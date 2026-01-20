Cieli rossi sull'Italia: l'Aurora Boreale torna a illuminare le Alpi e il Nord

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2026, uno spettacolo straordinario ha sorpreso nuovamente il Nord Italia: l'aurora boreale ha "bucato" i suoi confini abituali per colorare i cieli dal Piemonte al Veneto, fino all'Emilia-Romagna. Decine di segnalazioni e fotografie hanno immortalato archi rossastri e striature violacee, visibili persino a occhio nudo o tramite lunga esposizione.

A scatenare il fenomeno è stata una tempesta di protoni di classe S4 (su una scala di 5), la più intensa registrata dall'ottobre del 2003. L'evento è stato innescato da un brillamento solare di classe X1.9 e da una successiva espulsione di massa coronale (CME) che, colpendo il campo magnetico terrestre, ha generato una tempesta geomagnetica severa di grado G4.

La particolarità dell'aurora italiana è stato il colore rosso dominante. Mentre in Lapponia il verde è dovuto a interazioni a bassa quota (100-300 km), l'estrema intensità di questa tempesta ha spinto le particelle solari a interagire con l'ossigeno molecolare a quote molto più alte, tra i 400 e gli 800 km, regalando così sfumature scarlatte sopra le nostre montagne.







