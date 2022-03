FILATELIA Cinema: 100 anni fa nasceva Ugo Tognazzi, arriva francobollo

Un francobollo commemorativo, valido per la posta ordinaria, è stato emesso oggi nella ricorrenza del centenario della nascita del grande attore Ugo Tognazzi. La vignetta raffigura un ritratto di Tognazzi in primo piano su uno sfondo in cui si intravedono alcune pellicole cinematografiche; in alto a destra spicca l'icona stilizzata di un ciak. Attore e regista, è stato uno dei maggiori interpreti della commedia all'italiana ed il protagonista di numerosi capolavori del cinema degli anni '60 e '70, tra cui: ''Amici Miei'', ''Il Vizietto'', ''La Grande Abbuffata'', ''Anatra all'Arancia'', ''I Mostri'', ''Il Federale'', ''La Tragedia di un uomo ridicolo''.

Sono ben 150 i film in cui ha recitato e 5 i film di cui è stato regista. Cremonese, Tognazzi esordisce a teatro da giovanissimo nella filodrammatica del dopolavoro, e questa sua attività prosegue sotto le armi quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, organizza spettacoli di varietà e si esibisce per i suoi commilitoni. Nel 1945, alla fine della guerra, si trasferisce a Milano dove viene scritturato dalla compagnia di Wanda Osiris. Nel '51 conosce Raimondo Vianello con il quale formerà una coppia comica di grande successo che dal '54 al '59 porterà in TV lo storico varietà "Un due tre". La carriera di Ugo Tognazzi approda quindi al cinema, dove riceve la sua consacrazione artistica e dove, negli anni Sessanta e Settanta, porta sul grande schermo personaggi indimenticabili. È morto nel 1990.

