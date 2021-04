Cinema: aperto il casting per il film 'Rimini' di una tv tedesca

Al via tra pochi giorni le riprese del film 'Rimini' prodotto da una delle più importanti tv tedesche, la ARD Degeto, e che sarà ambientato proprio nel capoluogo romagnolo e negli anni '60. A dare la notizia è l'amministrazione comunale. La produzione arriva a Rimini grazie al contributo dell'Emilia-Romagna Film Commission, impegnata nell'attirare produzioni nazionali ed estere in regione attraverso il Fondo audiovisivi. Il film racconta la storia di Helmut Ortel che dopo la morte della moglie Josefine realizza che sua figlia potrebbe avere un altro padre. Così, insieme a due amici, l'uomo torna a Rimini, il luogo di vacanza in cui è nato l'amore per la donna. L'interprete del protagonista è l'attore Karl Fischer. La troupe comincerà le riprese da metà aprile e queste proseguiranno per un mese.

Tra i set riminesi scelti vi sono il lungomare, il porto, piazza Cavour e la Vecchia Pescheria. "Rimini è lieta di accogliere una importante produzione che avrà come titolo l'aspetto più identitario che la caratterizza, il suo stesso nome", commenta il Sindaco Andrea Gnassi. La produzione Viola Film per Liebligsfilm ha aperto i casting per generici e figuranti speciali, che si svolgeranno online. Si cercano donne e uomini dai 18 ai 70 anni.



