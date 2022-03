Cinema: è morto Gianni Cavina, il ricordo di Pupi Avati e delle istituzioni

E' morto l'attore Gianni Cavina. Aveva 81 anni ed è venuto a mancare la scorsa notte a Bologna. A darne notizia è il regista Pupi Avati che lo ha diretto in numerosi film. Cavina era malato da tempo. "Va via un pezzo molto importante della mia vita non solo professionale - ha affermato Avati - ma soprattutto umana". Gianni Cavina aveva vinto nel '97 il Nastro d'argento per l'interpretazione in "Festival" e ha recitato anche nell'inedita pellicola di Avati "Dante", in uscita a settembre. "Un triste giorno per il cinema italiano che perde uno dei suoi grandi interpreti", afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Lo ricorda anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, come un "grande artista" in grado di portare in scena "i personaggi più diversi passando con maestria dai ruoli drammatici alla commedia brillante".

