LUTTO Cinema: è morto Sorrentino, voce di Mel Gibson a John Travolta

Cinema: è morto Sorrentino, voce di Mel Gibson a John Travolta.

E' morto ieri sera a Roma a causa del Covid Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci principali di Bruce Willis e fratello della doppiatrice Liliana Sorrentino. Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva iniziato fin da bambino a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Happy Days. O ancora ha dato la voce a Bruce Willis in Die Hard - Duri a morire, Die Hard - Vivere o morire e Die Hard - Un buon giorno per morire, a Sylvester Stallone in Cop Land, a Willem Dafoe in L'ultima tentazione di Cristo, e anche a Ryan O'Neal in Love Story. Tra gli altri attori, ha doppiato anche Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. È anche stato la voce ufficiale di Topolino negli anni settanta.

