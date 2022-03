CARO ENERGIA Cingolani: "Aumenti immotivati, colossale truffa"

Cingolani: "Aumenti immotivati, colossale truffa".

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani si è espresso sul caro energia a Sky Tg 24 e ha detto: "Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti. È una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi. Una colossale truffa a spese di imprese e cittadini".

