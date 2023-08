TRAGEDIA Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi Giornata commemorativa a Genova. Mattarella: “Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto”. Toti: "Ferita ancora aperta"

Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi.

Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando la sezione del viadotto Polcevera, conosciuto come ponte Morandi, a Genova, collassò insieme ad un pilone. Le vittime furono 43; la maggior parte erano persone a bordo dei mezzi in transito, ma morirono anche operai al lavoro nella sottostante isola ecologica. Il 3 agosto 2020 è stato inaugurato, in sua sostituzione, il nuovo viadotto Genova San Giorgio, costruito su disegno dell'architetto Renzo Piano.

Oggi il Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, promuove una serie di momenti commemorativi. Alla cerimonia sono attesi, fra gli altri, un messaggio del presidente del Senato La Russa e gli interventi dell'imam Salah Hussein, di mons. Tasca, del sindaco Bucci, del governatore Toti, del ministro Salvini e della rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio, afferma che “il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto”. “Ed è responsabilità – continua – fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni”.

"È una ferita ancora aperta per tutti noi - dichiara Toti - e soprattutto per le famiglie delle 43 vittime a cui va il mio pensiero. Dal processo in corso, attraverso le testimonianze e le parole degli indagati, sono emerse verità che ci hanno lasciati sgomenti. Il mio auspicio è che i giudici dimostrino la colpevolezza di chi si è reso responsabile di questa immane tragedia, che ha colpito l'Italia intera". Il presidente Toti aggiunge: "È irrinunciabile mantenere alta l'attenzione e continuare a ricordare quanto accaduto. Genova e la Liguria non potranno mai dimenticare ma, al contempo - conclude - questa città e tutta la regione sono state capaci di reagire con coraggio e determinazione, diventando un esempio per l'Italia e per il mondo".

