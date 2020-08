Cinque giorni di stop alla Villa delle Rose, assembramenti senza mascherine

La Villa delle Rose, sulle colline di Misano, dovrà restare chiusa per cinque giorni, a partire da ieri. Saltano le serate di domani e venerdì; salvo, dunque, il sabato. È quanto hanno deciso i Carabinieri dopo aver appurato, domenica notte, che vi erano troppi giovani all'interno del locale senza mascherina. Come dimostrano anche diversi video sui social, si sono presentati assembramenti dentro e fuori la discoteca. Nessuna infrazione riscontrata invece fra il personale. Il locale era già stato sanzionato, con una multa di 400 euro, per lo stesso motivo a metà luglio. La chiusura è stata notificata ieri pomeriggio dagli uomini dell'Arma, ma il provvedimento è stato trasmesso anche al nuovo prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, che dovrà così valutare se estendere il periodo di chiusura.