RIMINI Cinque mesi dall'omicidio di Pierina Paganelli Sono le 22.10 del 3 ottobre quando Pierina Paganelli, 78 anni, di ritorno da una veglia di preghiera alla sala del Regno dei Testimoni di Geova, viene colpita a morte da 29 fendenti. Ancora nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati

Sono passati cinque mesi dall'omicidio di via del Ciclamino, a Rimini, dove 29 coltellate hanno ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Ancora non ci sono colpevoli acclarati e nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura locale. Gli inquirenti, tornati più volte sul luogo del delitto, continuano a indagare, nell'attesa di nuovi esiti dalla Scientifica di Roma.

Per ora, del volto di chi uccise quella sera del 3 ottobre, quando la Paganelli era di ritorno a casa da un incontro di preghiera con la propria congregazione dei Testimoni di Geova, non c’è che un’ombra. Quella ripresa dalla telecamera della farmacia.

La donna era stata ritrovata al piano interrato della palazzina in cui viveva da Manuela Bianchi, nuora della vittima, moglie del figlio Giuliano. I dubbi degli investigatori si erano concentrati, oltre che sulla nuora, sul fratello di quest'ultima e sui vicini di casa Valeria Bertolucci e Loris Dassilva. Un'intera famiglia catapultata per mesi sotto i riflettori nazionali, assieme alla congregazione di cui la vittima faceva parte.

Nel frattempo alcuni rapporti personali si sono incrinati. Manuela Bianchi ha lasciato la casa di Giuliano. Il suo presunto amante ed ex vicino di pianerottolo, Louis Dassilva, e sua moglie Valeria, hanno interrotto ogni rapporto con Manuela.

I figli - Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi - hanno ricordato Pierina come "una donna amata e rispettata da tutti coloro che la conoscevano, sempre pronta a dedicarsi al prossimo senza riserve", e lo hanno fatto attraverso i loro avvocati, i quali hanno aggiunto: "Non è passato giorno in cui i familiari non si siano domandati chi possa aver compiuto un simile gesto e perché, ma hanno scelto di vivere il dolore in forma privata per il rispetto dovuto a quella figura, Pierina, che troppo è stata oggetto di dibattiti, chiacchiere, pettegolezzi, sproloqui".

Ma al momento il fascicolo aperto per omicidio è ancora a carico di ignoti.

