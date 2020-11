Cinque Regioni da gialle diventano arancioni: Liguria, Abruzzo, Umbria, Toscana e Basilicata

I dati in Italia

L'annuncio del presidente della Pfizer sul vaccino anti-Covid sviluppato insieme a BioNTech efficace al 90% ha fatto esultare il mondo, ma in tanti invocano prudenza, nonostante le borse volino, Piazza Affari compresa a +5%. Intanto però in Italia parecchie Regioni peggiorano i propri dati sul contagio, nel fine settimana ripresi grandi affollamenti sui lungomare e nelle strade dello shopping, la tenuta del sistema sanitario è a rischio, lo stesso Ordine dei medici chiede un lockdown nazionale, per questo è stata una giornata densa di incontri, per la cabina di regia, il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Speranza, che in serata dovrebbe firmare una nuova ordinanza e dichiarare che 5 Regioni, da gialle, passano ad arancioni: si tratterebbe di Abruzzo, Liguria, Toscana, Umbria e Basilicata, a partire da mercoledì.



Per la Campania verrà deciso tutto domani, mentre l'Alto Adige si è già autoproclamato zona rossa. Intanto complice il grande calo dei tamponi, 43mila in meno, come sempre la domenica, c'è il solito calo dei contagi del lunedì, 25.271 i casi totali in più, oltre settemila meno di ieri; 14.698 in più i positivi; aumentano i morti, 356 nelle ultime 24 ore, così come le terapie intensive, 100 in più (2.849 in totale). In Emilia-Romagna sono 2.025 i nuovi positivi, 829 gli asintomatici, su quasi 12.500 tamponi. 8 i decessi, di cui 2 a Rimini, un uomo e una donna di 84 e 82 anni, dove poi si registrano anche 142 casi in più, di cui 78 asintomatici.