CRONACA Cinque scout si perdono nei boschi di Sant'Agata Feltria, recuperati dal Soccorso Alpino E-R

Cinque scout si perdono nei boschi di Sant'Agata Feltria, recuperati dal Soccorso Alpino E-R.

Cinque giovani hanno perso l'orientamento mentre stavano facendo un'escursione in zona boschiva di Sant'Agata Feltria, nell'entroterra riminese. La centrale operativa del 118 ha così attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che ha iniziato le ricerche alle 22:00 di martedì. Dopo circa un'ora, i tecnici hanno trovato il gruppo scout composto da cinque ragazzi di 16 anni, di cui due residenti a Bologna e tre a Ferrara. Si trovavano in una zona impervia e l'operazione per il recupero si è conclusa alle 2 di notte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: