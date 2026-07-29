Città sicure, l'Emilia-Romagna parte dalle stazioni

Mentre la Procura di Bologna apre ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio, seguiti alla morte di Abderrahim Fakir, la Regione Emilia-Romagna investe 20 milioni di euro per rendere più sicure le aree delle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo della Regione.

La conferenza, col presidente De Pascale e l'assessora Mobilità e Trasporti Priolo, era stata rinviata proprio a causa delle manifestazioni di protesta. Per l'assessora Priolo, le stazioni sono il biglietto da visita delle città, e serve un approccio integrato proprio perché “se si risolve un problema in un ambito – ha rilevato – il rischio è che si sposti altrove”.

Il piano sarà realizzato attraverso gli Accordi attuativi per lo sviluppo sostenibile (Atuss), senza bandi competitivi, finanziando progetti condivisi con i Comuni.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna







