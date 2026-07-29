REGIONE Città sicure, l'Emilia-Romagna parte dalle stazioni Stanziati 20 milioni di euro per rendere più sicure le zone ferroviarie

Mentre la Procura di Bologna apre ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio, seguiti alla morte di Abderrahim Fakir, la Regione Emilia-Romagna investe 20 milioni di euro per rendere più sicure le aree delle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo della Regione.

La conferenza, col presidente De Pascale e l'assessora Mobilità e Trasporti Priolo, era stata rinviata proprio a causa delle manifestazioni di protesta. Per l'assessora Priolo, le stazioni sono il biglietto da visita delle città, e serve un approccio integrato proprio perché “se si risolve un problema in un ambito – ha rilevato – il rischio è che si sposti altrove”.

Il piano sarà realizzato attraverso gli Accordi attuativi per lo sviluppo sostenibile (Atuss), senza bandi competitivi, finanziando progetti condivisi con i Comuni.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna

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