RIMINI Cittadella sicurezza, Sadegholvaad: “Area strategica”. Chiesti rinforzi per l'estate

Sarà sede unica per Prefettura, Questura, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Carabinieri Forestali: è l'ex Caserma Giulio Cesare - 70mila metri quadri - dismessa dal Ministero della Difesa e acquisita dall’Agenzia del Demanio. “Sono già state avviate attività di ispezione del suolo e un servizio di guardiania dell'area – ha spiegato il Prefetto Giuseppe Forlenza - Non appena perverranno i finanziamenti già chiesti dall'agenzia del Demanio saranno avviate le procedure di appalto”.

Per il Sindaco di Rimini Sadeghovaad “dare risposte a livello logistico alle forze dell'ordine, presenti in un unico luogo è il modo migliore per avere una risposta positiva nel controllo del territorio”. Supporto logistico, ma anche rinforzi, in vista dell'estate. Già attivata la richiesta al Ministero dell'Interno dal Prefetto, che ricorda come lo scorso anno, con 267 agenti, Rimini abbia ricevuto il più alto numero di uomini a supporto. “Rimini – prosegue Sadegholvaad - non è solo una realtà di 330mila abitanti, ma è il territorio con la più alta incidenza pro-capite di presenze turistiche. Bene perché questa è tutta economia, ma è evidente che milioni di persone portano anche problemi sul fronte sicurezza”, auspicando che “il Ministero possa riconoscere un adeguato contingente di forze dell'ordine”.

Nel video, le interviste al Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza e al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

