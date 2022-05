Cittadini Ue: reddito di base, l'Italia raggiunge il quorum

L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), che ha lo scopo di avviare redditi di base incondizionati in tutta l'Unione Europea, ha visto l'Italia raggiungere il quorum di firme necessarie. Lo scorso 29 aprile l'Italia era al 73% di firme richieste. A distanza di nemmeno un mese, è arrivata al totale di 54.575 adesioni. Ne servivano un minimo di 53.580 per quello Stato. È il secondo Paese dell'Ue a raggiungere il quorum dopo la Slovenia. Ogni Stato ha un numero di firme stabilito per raggiungere il quorum, rapportato al numero della popolazione. Manca poco alla Spagna, che al momento è arrivata a oltre il 93% delle firme, e anche alla Germania, che ha raggiunto l'88% dell'obiettivo personale.

Il reddito di base incondizionato ha lo scopo di assicurare a ciascuno la sussistenza e la possibilità di partecipare alla società nel quadro della sua politica economica. Per far arrivare questa ICE alla Commissione europea e dunque avviare una discussione politica sul tema, è necessario soddisfare due requisiti: almeno sette Stati dell'Unione europea devono raggiungere il quorum; inoltre è obbligatorio arrivare a un milione di firme complessive tra gli Stati membri.

La possibilità che il primo requisito vada in porto non è esclusa. Dopo il risultato di Slovenia e Italia, si guarda con attenzione agli altri cinque Stati più vicini al quorum: Spagna e Germania, come detto, ma anche Lettonia (68,3%), Grecia (62,53) ed Estonia (55%). Il secondo obiettivo è ancora distante: è stato registrato il 23,1% del milione di adesioni totali che servono. Manca ancora un mese alla scadenza dell'ICE e il referente italiano Michele Gianella ha detto che proverà a chiedere "altri tre mesi di proroga". Insomma, tutto può succedere e a breve si osserverà il risultato raggiunto su un tema che continua a far discutere tutti e che suscita il fastidio di un segmento importante del cosiddetto ceto medio.