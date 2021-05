RIMINI Clienti ballano tra i tavoli: titolare di un locale multato a Rimini

Ballavano tra i tavoli di un locale di Rimini, senza mascherina. E' successo ieri sera lungo viale Regina Elena, dove è intervenuta una pattuglia della polizia amministrativa della Questura. Gli agenti hanno fatto diverse sanzioni al titolare, sia in materia di violazioni covid, per non aver rispettato l'obbligo di un massimo di quattro persone a tavolo e aveva permesso ai clienti di muoversi e ballare, che per violazioni relative alla mancanza degli estintori antincendio. Sono inoltre in corso verifiche relative alla mancanza della licenza per l'intrattenimento danzante.

