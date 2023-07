CLIMA Clima: fiammata di calore al sud, temporali al nord. Coldiretti E-R: "Danni per milioni di euro" Anche i sindacati a San Marino chiedono un incontro sul tema

Italia ancora a due velocità: al Nord il maltempo porta pioggia e grandine – a Milano danni a metro e linee ferroviarie –, al Centro-Sud e nelle isole il caldo africano dell'anticiclone Caronte verso punte di 48 gradi. Come a Catania, dove da giorni mancano luce e acqua in diversi quartieri a causa delle temperature eccessive. “La tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto", commenta il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

Il rischio, elevato, è di eventi estremi, come quelli che nel weekend appena concluso hanno colpito l'Emilia-Romagna, devastando le coltivazioni. "La grandinata di sabato è un ulteriore colpo al settore agricolo - spiega Albertino Zinanni, condirettore Coldiretti Bologna -, dopo siccità, gelo e alluvioni. Si parla di milioni di euro di danni. A Ravenna quel poco che era rimasto è stato distrutto. Abbiamo avuto danni a pomodori, vigneti che erano prossimi alla raccolta, cocomeri, meloni e barbabietole da zucchero. La grandinata insomma ha colpito in maniera indistinta e a macchia di leopardo".

In Italia intanto rimangono16 città con bollino rosso, domani scenderanno a due. Ma l'attenzione rimane alta sulla salute dei lavoratori e il Ministero competente pensa a sorveglianza sanitaria e rimodulazione di turni e pause: la bozza di protocollo approderà domani sul tavolo con le parti sociali.

Anche i sindacati a San Marino chiedono un incontro sul tema. Csu propone interventi di carattere contrattuale e legislativo e in estrema ratio la Cig. L'Usl si dice preoccupata che alcune aziende, sotto il peso della crisi energetica, risparmino sui sistemi di condizionamento, a discapito dei lavoratori.

Nel video l'intervista ad Albertino Zinanni, condirettore Coldiretti Bologna

