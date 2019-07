Clima: Rimini vuole dichiarare lo stato di emergenza

Rimini si prepara a dichiarare l'emergenza climatica del territorio, aggiungendosi ad altre 23 città italiane.

L'annuncio viene dall’Assessore all’Ambiente Anna Montini, che raccoglie di fatto l'invito lanciato dal movimento Fridays For Future. Il Comune si impegna quindi a mettere in pratica comportamenti e iniziative per contrastare il cambiamento climatico e giungere ad una maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale, considerandola la priorità assoluta dei prossimi dieci anni.

Dalla città anche l'impegno di mettere in atto ogni sforzo possibile per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi e di fissare un forte obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti per il 2030.