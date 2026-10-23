Coalizione europea contro le droghe, Giorgia Meloni a San Patrignano: "Nessuno è perduto per sempre"

"Solo quando una persona riesce a ritrovare un lavoro a ricostruire delle relazioni a riconquistare il proprio posto nella comunità, può finalmente dirsi libera. E una nazione che restituisce un futuro a chi l'aveva smarrito diventa più forte, più coesa, più ricca di talenti".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano.

"Questo luogo ci consegna sostanzialmente una certezza: nessuno è perduto per sempre, ogni vita può essere riconquistata come ci insegnano Jessica e tutti i ragazzi di San Patrignano - ha aggiunto, facendo riferimento alla storia di una giovane della comunità di cui aveva parlato poco prima - Ed è questo l'impegno che dobbiamo prendere oggi insieme. Non arrenderci di fronte ai trafficanti, di fronte a chi banalizza la droga e non arrenderci soprattutto di fronte a un ragazzo che sembra perduto, perché non lo è".







