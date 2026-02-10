CRONACA Cocaina, arresto in flagranza: 22enne preso dopo un pedinamento Due cessioni tra la via Emilia e Riccione, poi la perquisizione domiciliare

Cocaina, arresto in flagranza: 22enne preso dopo un pedinamento.

Un 22enne incensurato di origine albanese, domiciliato a Rimini, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato poco dopo la mezzanotte mentre percorreva senza meta apparente alcune strade adiacenti alla via Emilia.

Dopo un breve servizio di osservazione, i militari hanno assistito a un primo scambio sospetto: l’acquirente, fermato a piedi, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Il pedinamento è proseguito fino a Riccione, dove è avvenuta un’ulteriore cessione, bloccata dalle forze dell'ordine.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di oltre 30 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura, mentre il 22enne è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: