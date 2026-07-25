Cocaina nascosta nelle scarpe: arrestato un 25enne a Cattolica

Aveva nascosto parte della cocaina nelle scarpe riposte in un armadio, pronta per essere venduta sul litorale. Un 25enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cattolica dai Carabinieri di Riccione con l’ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni gli uomini dell'Arma seguivano i suoi spostamenti tra l’abitazione e alcune vie del centro. A insospettirli erano stati i brevi incontri con diverse persone, che si allontanavano rapidamente dopo averlo avvicinato.

I servizi di osservazione e pedinamento hanno portato al fermo nel pomeriggio, quando il giovane è stato sorpreso mentre stava cedendo una dose di cocaina a un acquirente. Dopo la perquisizione sul posto, i controlli sono proseguiti nella sua abitazione.

Alle ricerche ha partecipato anche la Polizia Locale di Riccione, intervenuta con un’unità cinofila antidroga. All’interno di un borsone e nelle calzature custodite nell’armadio sono state trovate altre 50 dosi di cocaina, confezionate in ovuli di plastica e destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio al dettaglio.

Sequestrati anche materiale per il confezionamento e 1.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Rimini, su disposizione della Procura, in attesa dell’udienza di convalida.















