Cocoricò: l'estate è compromessa, non riapre Decisa la non riapertura della discoteca riccionese

La discoteca più famosa della riviera non aprirà quest'estate a causa della troppa incertezza sulle date di apertura delle piste da ballo. Come riporta il Corriere Romagna. Enrico Galli, il titolare che aveva acquisito la discoteca nel gennaio 2020, sostiene come l'estate sia compromessa e che sia già troppo tardi per aprire, in quanto per organizzare gli spettacoli per una discoteca servono almeno 8-9 mesi e almeno un mese e mezzo per promuovere la riapertura. Non possono dunque permettersi di improvvisare.

Galli aveva fatto un investimento milionario nel 2019 organizzando un'area destinata ai concerti sulla battigia riminese: la Rimini Beach Arena, che però nel 2020 non ha aperto, lasciando a casa 500 persone. E non lo farà nemmeno quest'anno.



