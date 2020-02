Cocoricò, si torna a ballare sotto la piramide

Finora solo chiacchiericcio e indiscrezioni. Ieri invece un post su Facebook, in una pagina-evento, lo ha ufficializzato: l'11 aprile riapre il Cocoricò, una delle più famose discoteche d'Europa, nonché simbolo delle notti trasgressive degli anni '90. Lo storico locale riccionese, chiuso in seguito al fallimento della società che lo aveva in gestione decretato lo scorso giugno, è stato rilevato, lo scorso ottobre, dall'imprenditore Enrico Galli già patron di un'altra celebre discoteca, l''Altromondo Studios' che ha siglato con la proprietà dell'immobile un accordo della durata di otto anni per la gestione del 'Cocco', pronto a rinascere e a aprire una nuova stagione nella cornice di un progetto a lungo termine e di ampio respiro.

“Le novità dovrebbero essere molte per quanto riguarda la rinascita del Cocoricò, ma una delle poche certezze rispetto alla nuova forma che prenderà il club sarà il nome che rimarrà invariato”, si legge sull'evento. Il locale, viene spiegato, non sarà soltanto una discoteca nel senso stretto del termine, e ci saranno interessanti novità da aspettarsi. E riporta anche una dichiarazione del sindaco di Riccione, Renata Tosi: “L’interesse è importante. Ed è logico che in queste situazioni ci si informi sulle possibilità di rivedere la struttura e di conseguenza il prodotto visto che non sarà solo una discoteca. Come amministrazione chiediamo tuttavia che vi sia una collaborazione ampia. Stiamo parlando di un prodotto che deve andare a beneficio dell’intera città”.