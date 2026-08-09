Codice della Strada, 15 possibili novità in Italia: dalla patente ai 17enni al sorpasso a destra in autostrada

Dalla patente ai 17enni al casco per le bici dei rider, passando per il sorpasso a destra in autostrada. Il Codice per la Strada italiano potrebbe cambiare con quindici grandi modifiche proposte dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e inviate in consultazione fino al 13 settembre a 100 realtà del settore. L’obiettivo è rendere la normativa il “più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti”.

Tra le novità più importanti allo studio, quella che introdurrebbe multe diversificate per l’eccesso di velocità: 5 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite nelle strade a lento scorrimento, 10 se si tratta di autostrade. Sulle arterie a tre o più corsie, si potrebbe introdurre la circolazione a file parallele, con la possibilità quindi di superare anche a destra. E sempre in autostrada l’ipotesi è quella di inserire l’obbligo di protezioni a mani e schiena per i motociclisti.

Per quanto invece riguarda le città, si valuta l’obbligo di targa e di casco per le bici elettriche con propulsione oltre i mille watt, spesso utilizzate dai rider per le loro consegne.

Entro il 2027, infine, l’Italia dovrà recepire la direttiva europea che abbassa a 17 anni l’età per ottenere la patente B: le nuove modifiche proposte per il codice della strada prevedono dunque la guida accompagnata già a 16 anni. I diciassettenni neopatentati potranno anche guidare i furgoni con un’apposita carta di qualificazione del conducente, una norma pensata per far fronte alla carenza di autisti.







