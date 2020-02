Codogno (Lodi): un 38enne positivo al coronavirus

È in prognosi riservata, ricoverato in terapia intensiva con insufficienza respiratoria all'ospedale di Codogno (Lodi), un uomo di 38 anni risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Secondo prime informazioni, avrebbe contratto il virus andando a cena con un amico che tornava dalla Cina. L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale. Oltre a lui ci sarebbero altri due contagiati: la moglie ed una terza persona che si è presentata spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38/enne. Il collega rientrato dal Cina - il possibile 'paziente zero' - è stato accompagnato al Sacco di Milano dove si trova in isolamento.

"Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l'italiano "è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti". L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, nel Lodigiano. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti. "Le persone che sono state a contatto con il paziente - ha aggiunto l'assessore - sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie". Una conferenza stampa è prevista per la mattina di venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.

"Le ultime notizie mi portano a ripetere per l'ennesima volta l'unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni". Lo ha scritto su Facebook l'immunologo Roberto Burioni commentando anche il caso del 38enne ricoverato a Codogno. "Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili" ha aggiunto.