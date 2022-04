STRASBURGO Coe: Mattarella, "Guerra è mostro vorace, fermiamo questa deriva"

"La guerra è un mostro vorace, mai sazio. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo dell'avventura bellicista intrapresa da Mosca. La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva." Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Consiglio d'Europa. "Dobbiamo saper opporre a tutto questo la decisa volontà della pace. Diversamente ne saremo travolti", ha rimarcato il capo dello Stato.

"Distensione: per interrompere le ostilità. Ripudio della guerra: per tornare allo statu quo ante. Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati. Democrazia come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali". Ha proseguito Mattarella, invitando a "prendere a prestito" le "parole della guerra fredda" per vedere se ci possono aiutare a riprendere un cammino, per faticoso che sia".

Rispondendo alla domanda di un delegato conservatore inglese ha poi aggiunto: "L'Italia è pronta ad eventuali altre sanzioni, senza alcune esitazione."

