Cold case Cesena. Cristina Golinucci, Diocesi: 'Chi sa parli'

Sulla vicenda di Cristina Golinucci, "chi sa parli". E' quanto chiede la Diocesi di Cesena alla luce della riapertura da parte della Procura di Forlì delle indagini per l'omicidio della giovane, scomparsa a 21 anni il primo settembre 1992 davanti al convento dei Frati Cappuccini della città romagnola. La Chiesa cesenate, è scritto in una nota "ribadisce la forte vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie e l'auspicio che si arrivi quanto prima a verità. Al tempo stesso la Diocesi invita chiunque possa essere in possesso di informazioni utili alle indagini a farsi parte attiva presso gli uffici competenti".

A giudizio della Diocesi romagnola "la riapertura delle indagini e l'emergere di nuove testimonianze potrebbero essere collegate, per quanto appare ed è dato sapere, con il caso della giovane della parrocchia di Ronta di Cesena. Lo scorso primo settembre, trentesimo anniversario della scomparsa di Cristina - viene osservato - il vescovo monsignor Douglas Regattieri ha celebrato la Messa per la giovane di cui non si hanno più notizie". In particolare, viene puntualizzato nella nota, "con la riapertura delle indagini che paventano anche l'ombra degli abusi, la Diocesi ribadisce la forte vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie e l'auspicio che si arrivi quanto prima a verità. Al tempo stesso - viene ribadito - la Diocesi invita chiunque possa essere in possesso di informazioni utili alle indagini a farsi parte attiva presso gli uffici competenti".

Una vicenda seguita negli anni dalla San Marino Rtv. Dalla puntata del 2021 di Khorakhanè a due settimane fa quando avevamo raccolto l'appello della madre.





