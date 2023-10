Cold case Cesena, Procura di Forlì chiede l'archiviazione 'Non ancora identificati gli autori dell'omicidio di Cristina'

Cold case Cesena, Procura di Forlì chiede l'archiviazione.

La Procura di Forlì ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta riaperta a inizio anno sulla scomparsa di Cristina Golinucci, la giovane, sparita a 21 anni il primo settembre del 1992 davanti al convento dei Frati Cappuccini di Cesena. La richiesta di archiviazione del fascicolo per omicidio, rimasto a carico di ignoti, è del procuratore Maria Teresa Cameli e del pm Laura Brunelli ed è stata inviata al Gip: il motivo della richiesta di disporre l'archiviazione "per non essere stati ancora identificati gli autori dell'omicidio" ai danni di Cristina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: