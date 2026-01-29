Cold case risolto a Rimini: il Dna incastra il rapinatore dopo sette anni

Si è chiuso con una condanna a quattro anni di reclusione un procedimento giudiziario rimasto irrisolto per anni, legato a una violenta rapina in abitazione avvenuta a Rimini nell’estate del 2015. La svolta è arrivata grazie agli sviluppi delle analisi del Dna, che hanno consentito di attribuire a un imputato una traccia biologica repertata all’epoca dei fatti.

Come ricostruito all’epoca e riportato da Il Resto del Carlino, quella notte due malviventi, un uomo e una donna, si introdussero nell’abitazione di una coppia di anziani con l’intento di svaligiarla. La presenza dei proprietari fece degenerare la situazione in una colluttazione durante la quale il rapinatore perse un cappellino. Nel corso dell’aggressione il padrone di casa venne malmenato e riportò lesioni che resero necessario il ricorso al pronto soccorso, con una prognosi di otto giorni. Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna, nella violenta rapina rimase ferita anche l’anziana proprietaria di casa, giudicata guaribile in tre giorni. Nonostante l’intervento del figlio, i due rapinatori riuscirono a fuggire con un bottino di circa duemila euro, lasciando però sul posto quel cappellino da baseball che si sarebbe rivelato decisivo anni dopo.

La polizia scientifica repertò immediatamente l’indumento, al cui interno vennero trovati alcuni capelli dai quali fu estratto un profilo genetico. All’epoca il confronto con le banche dati diede esito negativo e il procedimento venne archiviato. La svolta arrivò nel 2022 quando, dopo l’arresto di un uomo per un’altra rapina, il suo Dna venne inserito nel database: il sistema segnalò una compatibilità con la traccia raccolta nel 2015.

Riaperto il caso, un 48enne riminese di origine Sinti è stato rinviato a giudizio e processato in rito abbreviato. Difeso dall’avvocato Matteo Paruscio, l’imputato si è sempre dichiarato innocente, sostenendo – come riportato dal Corriere Romagna – che il cappellino non fosse suo. Una tesi che non ha convinto i giudici, i quali hanno emesso una condanna a quattro anni di carcere, a fronte dei sei anni e quattro mesi richiesti dalla Procura. La difesa ha annunciato ricorso.







