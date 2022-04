PASQUA Coldiretti, 23% italiani torna in viaggio per le feste La meta preferita resta il territorio nazionale, scelto dal 95%

Coldiretti, 23% italiani torna in viaggio per le feste.

Da un'analisi Coldiretti/Ixe, il 23% degli italiani, quasi uno su quattro, ha scelto di mettersi in viaggio per una vacanza approfittando delle festività di Pasqua ma anche del vicino ponte del 25 aprile. Questo dopo due anni di "fermo" dovuto ai lockdown e alle misure di restrizione legate all'emergenza Covid "che avevano di fatto quasi azzerato le presenze in alberghi e agriturismi, anche se non si è ancora tornati ai livelli pre pandemia".

Proprio la Pasqua rappresenta dunque - rileva Coldiretti - il primo banco di prova della ripresa del turismo in Italia. Considerate le tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina, la meta preferita- evidenzia l'organizzazione agricola- resta il Belpaese scelta dal 95% degli italiani, di cui uno su tre resterà addirittura all'interno della propria regione di residenza. Solo una minoranza - aggiunge Coldiretti - farà un viaggio in Europa, mentre in pochissimi si spingeranno oltre, tra America, Asia e Oceania.

