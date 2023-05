MALTEMPO Coldiretti, perduti almeno 400 milioni di kg di grano. Raccolta frutta compromessa per 5 anni

È andata perduta quest'anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell'Emilia Romagna, dove si ottiene circa 1/3 del grano tenero nazionale, mentre il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l'acqua rimasta nei frutteti ha soffocato le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni.

È quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sui danni provocati dall'alluvione che ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti in Romagna, una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile di circa 1,5 miliardi di euro all'anno, senza contare la filiera dove lavora un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare fortemente pregiudicato. A questo si aggiungono i danni alle strutture, rileva Coldiretti, come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali dove si moltiplicano frane e smottamenti. Una decimazione dei raccolti, che, avverte la Coldiretti, "rischia di pesare fortemente sui bilanci delle aziende ma anche sull'approvvigionamento nazionale di grano in un momento di grandi tensioni internazionali". Consistente anche la produzione di mais, orzo, girasole, soia, erba medica e molto rilevanti dal punto di vista economico sono le colture da seme per cereali, bietole, girasole, erba medica ed ortaggi con migliaia di ettari coltivati completamente coperti dal fango. Sott'acqua anche ulivi e vigne che sono stati anche travolti dalle frane nelle aree collinari dove diffusa è l'attività di allevamento in forte crisi per le difficoltà a garantire acqua e cibo agli animali isolati per le interruzioni nel sistema viario.

Comparto agricolo in ginocchio, trasporto persone e merci in difficoltà, ma si regge nell’approvvigionamento dei supermercati grazie all’impegno di soci e dipendenti Coop e Conad. Cooperative industriali e cantieri fermi, servizi residenziali evacuati nelle cooperative sociali, danni alle spiagge già allestite per la stagione turistica, pesca in difficoltà per il maltempo e i detriti. Oltre 100 cooperative associate a Legacoop Romagna interessate dall'alluvione (51 a Ravenna, 39 a Forlì-Cesena, 12 a Rimini). Per la presidenza di Legacoop Romagna serve una legge speciale di massima urgenza per il sostegno ai territori colpiti.



