Collaborazione tra aeroporti di Forli e Rimini: Confindustria Romagna sposa l'idea

Confindustria Romagna plaude alla prospettiva di collaborazione tra gli aeroporti di Forli e Rimini. In una nota, gli imprenditori romagnoli ricordano di aver incoraggiato una “visione di area metropolitana romagnola”. Visione in cui rientrano anche gli scali. “Lo spazio c'è – scrive Confindustria - le due società sono guidate da imprenditori esperti e capaci e uno sviluppo armonico e coordinato delle strutture può portare solo benefici”. Rilanciando le parole dei Sindaci dei due Comuni, gli imprenditori sperano in un avvicinamento tra le due società e si dicono disponibili a fornire un contributo per “facilitare il raggiungimento dell'obiettivo”.