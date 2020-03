Collezione di monete antiche scoperta dai Carabinieri a Forlì

Di professione edicolante, ma con una passione per le monete antiche. Le indagini dei Carabinieri di Saludecio, che hanno scoperto un vero e proprio giro di archeologi abusivi, li ha portati fino a Forlì, dove hanno deferito in stato di libertà, per i reati di impossessamento illecito di beni culturali e ricettazione, un brindisino di 51 anni, residente nella zona. I militari, dopo aver ricostruito una sospetta attività di vendita di beni di interesse culturale nei mercatini locali, hanno perquisito la casa dell'edicolante scoprendo diversi reperti "proibiti”. Ed infatti, alla vista dei militari, senza opposizioni di sorta, l’uomo ha consegnato la propria collezione – frutto di acquisizione negli anni nei vari mercatini, con monete in argento e bronzo di epoca romana, bizantina, medaglie, dal II secolo a.c. fino all'epoca moderna. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di una perizia specialistica.