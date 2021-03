MARE Collisione al largo di Cesenatico, affondato un peschereccio

Alle 7 di questa mattina tre motovedette della Guardia Costiera, due di Cesenatico e una di Ravenna, sono accorse in aiuto di due imbarcazioni, una nave cargo e un peschereccio iscritto nei registri di Rimini, che erano appena entrate in collisione. Al loro arrivo il peschereccio era già adagiato sul fondale, a 40 metri di profondità, mentre i quattro naufraghi erano stati recuperati dallo stesso cargo. Grazie anche all'intervento di un un aereo della Guardia Costiera di Pescara è stato poi controllato che non vi fossero tracce di inquinamento. Al rientro in porto, il 118 ha verificato lo stato di salute dell’equipaggio soccorso e non si sono rese necessarie ulteriori cure.

Prosegue intanto l’attività di monitoraggio ai fini ambientali e la Capitaneria di porto di Rimini ha avviato l’inchiesta amministrativa per accertare cause, dinamiche e circostanze dell’evento.

