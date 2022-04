RIMINI Collisione tra pescherecci al largo, interviene la Guardia Costiera

Collisione tra pescherecci al largo, interviene la Guardia Costiera.

La richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera la notte di martedì scorso. Era il Comandante di un peschereccio che chiedeva aiuto per essere entrato in collisione, durante la pesca, con un altro peschereccio. La collisione è avvenuta a circa 7.5 miglia nautiche. Sul posto la motovedetta CP842: i due mezzi riportavano danni, ma nessun membro degli equipaggi, per un totale di otto marittimi, è rimasto ferito. Le imbarcazioni hanno poi ripreso la strada verso il porto di Rimini, scortati dalla . La dinamica dell'incidente è al vaglio della Capitaneria di porto di Rimini, che ha avviato un’inchiesta ai sensi del codice della navigazione al fine di accertare cause e circostanze dell’evento.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: