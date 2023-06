Colluttazione fuori da locale: autopsia su Vvf morto. Buttafuori accusato di omicidio volontario

Sarà eseguita giovedì mattina, l'autopsia sul corpo di Giuseppe Tucci, il 34enne Vigile del Fuoco all'aeroporto di Rimini, originario di Foggia, deceduto lunedì dopo essere stato picchiato, durante una colluttazione, da un buttafuori di un locale di Miramare di Rimini. Tucci, che lascia i genitori, una compagna e un figlio adolescente, sarebbe stato colpito più volte con calci e pugni, una cinquantina di colpi, in un vicolo adiacente alla discoteca dove sabato sera si trovava anche Klajdi Mjeshtri, addetto alla sicurezza 28enne, di origine albanese, in stato di fermo da domenica. Tucci è stato dichiarato morto ieri pomeriggio e l'ipotesi di reato formulata dal sostituto procuratore, Davide Ercolani, è di omicidio volontario.

La famiglia del vigile del fuoco, intanto, ha nominato un difensore, l'avvocato Marco Ditroia che, a sua volta, ha scelto un consulente tecnico di parte, il dottor Adriano Tagliabracci di Ancona per seguire l'autopsia. Il dottor Mauro Pesaresi è invece il consulente del difensore del buttafuori, l'avvocato Giuliano Maione del Foro di Pesaro, mentre l'avvocato Marco Ferri rappresenta figlio e compagna del pompiere.

Mercoledì intanto ci sarà l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, Raffaella Ceccarelli, del buttafuori albanese che - se non si avvarrà della facoltà di non rispondere - chiarirà diversi aspetti della vicenda. Per il momento, restano in piedi le ipotesi di una lite esplosa a causa di una ragazza, forse la fidanzata di Mjeshtri, dei tanti colpi subiti da Tucci, dell'intervento di due buttafuori del locale a difesa del pompiere agonizzante nel vicolo.