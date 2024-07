Colpisce il padre sul volto con il citofono: ragazza straniera arrestata dalla Polizia

Una ragazza di origine straniera è stata arrestata in flagranza dalla polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. La giovane è stata bloccata dopo aver rotto il naso al padre. Soffrirebbe, secondo il genitore che ha sporto successivamente denuncia in questura, di disturbi psichiatrici e di tossicodipendenza e le aggressioni nei confronti dei genitori non sarebbero isolate.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, personale della Polizia di Stato l'ha arrestata per maltrattamenti in famiglia. Verso le 19 un equipaggio della squadra Volante è intervenuta per una discussione in famiglia, scatenata da questioni economiche, durante la quale la ragazza aveva colpito con la cornetta del citofono il padre. Il genitore col volto insanguinato è stato soccorso e poi in Questura ha formalizzato la denuncia nei confronti della figlia. La ragazza, all'interno della Questura, ha aggredito anche il personale, lanciando sedie e minacciando i poliziotti, minacciando di morte la madre. Ora si trova in carcere a Forlì.