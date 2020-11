SPACCIO Colpo anti-droga della Polizia Locale di Rimini: sequestrati 22 chili di stupefacenti Arrestato, ieri sera, uno spacciatore albanese 28enne a Miramare

Si è conclusa ieri sera l'operazione anti-droga, con il più grande quantitativo di sostanze stupefacenti mai rinvenuto dalla Polizia Locale di Rimini. È stato infatti arrestato un 28enne albanese, alloggiato a Miramare, dedito allo spaccio. Le indagini sono state incentivate da informazioni confidenziali, successive ad osservazioni, controlli e pedinamenti.

La ricerca, condotta da Annadomenica Gallucci, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, con la Squadra Giudiziaria e le unità cinofile, ha permesso di bloccare il potenziale corriere di droga prima della rivendita all'ingrosso. Infatti l'irruzione di ieri sera nell'appartamento del ragazzo, individuato dopo una serie di appostamenti, ha portato a quanto temuto: entrati in casa, i cani anti droga, hanno fiutato anfetamina, eroina e cocaina nascosti in diversi sacchi dentro mobili e valigie. Oltre alle sostanze stupefacenti, nell'appartamento, sono stati trovati attrezzi utilizzati per il confezionamento e raffinazione. L'enorme quantitativo di droga rinvenuto si aggira intorno ai 22 chilogrammi, di cui 2,5 chili di eroina che, sottoposta a narco-test, si è rivelata purissima: scoperta che ha rafforzato il sospetto che dovesse essere ancora tagliata. Il valore commerciale delle sostanze sequestrate è di circa 260 mila euro, cifra che sarebbe sicuramente raddoppiata o triplicata a seconda della sostanza con cui la droga sarebbe stata tagliata. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i particolari, mentre le indagini sono tutt'ora in corso. Il 28enne non ha dichiarato nulla, omettendo altre informazioni utile per gli agenti.

