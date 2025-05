Coltivava marijuana in mansarda, arrestato a Rimini

Coltivava marijuana in mansarda, il riminese di 48 anni arrestato dalla squadra giudiziaria della polizia locale che ha anche sequestrato oltre 660 grammi di sostanza stupefacente. Già noto per un analogo arresto effettuato nel luglio 2024, nella mattinata di lunedì dopo una perquisizione domiciliare, il 48enne è stato dichiarato agli arresti e posto ai domiciliari.

All'interno della mansarda, suddivisa in due camere adibite rispettivamente all'essiccazione e alla coltivazione, sono state trovate diverse piante di marijuana, alcune già essiccate e altre ancora in fase di crescita. In cucina, ulteriori dosi già pronte per l'uso. Il peso complessivo della sostanza sequestrata ammonta a oltre 660 grammi. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche lampade riscaldanti, ventilatori, pannelli rifrangenti e altro materiale necessario per la coltivazione domestica.

Nel luglio 2024 per lo stesso reato, quando nella sua abitazione furono trovate, sempre dagli agenti della Polizia Locale di Rimini, nove piante di marijuana per un peso complessivo di oltre un chilo, oltre al materiale per la coltivazione e il confezionamento.