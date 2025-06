Colto in flagrante mentre ruba un’auto a Rimini: arrestato 27enne irregolare

È stato colto sul fatto mentre cercava di forzare la portiera di un’auto parcheggiata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Rimini. Protagonista della vicenda un cittadino straniero di 27 anni, arrestato in flagranza di reato da una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Novafeltria.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica, poco dopo le 22, quando gli agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo armeggiare in modo sospetto accanto a un’auto in sosta. Intervenuti con prontezza, sono riusciti a bloccarlo prima che potesse fuggire.

Giunto il supporto di un equipaggio della Questura di Rimini, l’uomo è stato identificato tramite fotosegnalamento: è emerso che aveva già numerosi precedenti di polizia ed era irregolare sul territorio italiano.

Nel frattempo, è stato rintracciato anche il proprietario del veicolo, un 50enne riminese, che ha sporto denuncia.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo previsto per oggi.