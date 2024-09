Come ogni anno a Cesenatico la summer school di Enrico Letta. Quest'anno tema principale sono le guerre in corso

Niente è già scritto, tutto è da scrivere. È carico di speranza il titolo della summer school, evento estivo della Scuola di Politiche di Enrico Letta, a Cesenatico da ieri e fino a domenica. Oggi sul palco per rispondere alle domande dei giovani aspiranti politici Nathalie Tocci, Direttrice dell'Istituto affari internazionali, Emiliano Fittipaldi, Direttore di Domani e Andrea Fabozzi, direttore de il Manifesto. La mission del corso è accrescere le competenze di ragazzi tra i 18 e i 30 anni intenzionati a dedicare parte del loro tempo alla vita pubblica e istituzionale, con lo scopo di formare una nuova classe dirigente autorevole, aperta ed europea. Al centro dell'incontro l'incertezza del periodo che stiamo vivendo, caratterizzato da covid, crisi enomica e guerre. Il focus è proprio su queste ultime: sia in Ucraina che in Medio Oriente sono scoppiate in una sola notte. Scenari imprevedibili e difficili da codificare anche per gli analisti.