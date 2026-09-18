Come stanno gli adolescenti italiani? Report 2026, luci e ombre

Intervista a Maurizio Tucci - Presidente Laboratorio adolescenza

Un ritratto complesso, sospeso tra una rinnovata sensibilità sociale e un’ansia diffusa per il domani: è quanto emerge dall’edizione 2026 dell’Indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, condotta da Laboratorio Adolescenza e dall'Istituto di ricerca IARD, con il patrocinio della Società Italiana di Pediatria. Tra i dati più confortanti, spicca la maturità civica e sociale. Il 78,8% ritiene che una società multiculturale rappresenti un’opportunità e un arricchimento, mentre il 73,3% condivide pienamente l’Articolo 3 della Costituzione sull’uguaglianza. Tuttavia il 70% del campione esprime incertezza per il futuro, collocando le guerre al primo posto tra le cause di ansia.

Il Presidente di Laboratorio Adolescenza, Maurizio Tucci, evidenzia anche un seconda criticità: "Un'altra grande paura degli adolescenti è l'inquinamento ambientale, il disastro ecologico e anche qui la situazione è molto peggiorata rispetto a un passato anche recente. Quindi loro soffrono di una realtà assolutamente evidente, ma riescono ad avere anche dei tratti positivi, per esempio la lettura. Gli adolescenti leggono poco, ahimè, ma leggono molto di più di quanto non facciano gli adulti".

L'ecosistema digitale domina la quotidianità della Gen Z. L'88% pubblica abitualmente sui propri profili e le piattaforme social diventano anche la principale fonte di informazione.

L'Intelligenza artificiale viene impiegata nello studio e diventa persino un "amico-confidente" virtuale sempre disponibile.

Su questo, sottolinea Maurizio Tucci: "Nel confidare qualcosa a qualcuno di reale, c'è il rischio che questa confidenza possa in qualche modo modificare, peggiorare o addirittura mettere in crisi un rapporto interpersonale", rischio che l'AI azzera completamente.

Sul piano delle difficoltà, arrivano segnali critici: ansia, cattivo umore, mal di testa, disturbi del sonno, a cui si uniscono l'alcol, il fumo, il bullismo, l'autolesionismo e l'uso di droghe.

"Sono tutti dati in crescita. Diciamo che dalla stagione del covid a oggi è stato un lento, progressivo peggioramento. E chiaramente di anno in anno non è che possiamo trovare sbalzi enormi. Ma ci sono anche segnali positivi. Per la prima volta dopo tanti anni, c'è stata un'inversione di tendenza ed è aumentata la percentuale di adolescenti che considera la scuola, l'università, l'apprendimento, diciamo, come un elemento importante per avere successo nella vita", conclude Tucci.

Intervista a Maurizio Tucci - Presidente Laboratorio adolescenza







