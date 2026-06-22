Comincia la stagione estiva di Mirabilandia con tanti appuntamenti

A Mirabilandia è cominciata la stagione estiva, come ogni anno fitta di appuntamenti. Il 20 giugno c'è stata la Notte rosa, il “capodanno dell'estate”, con grandi comici che si sono esibiti in piazza della Fama.

Poi a fine luglio, il compleanno di Mirabilandia, seguito, qualche giorno dopo, dall'inaugurazione di una nuova horror house:

"È un'esperienza immersiva, molto più immersiva rispetto a quelle che i nostri visitatori sono abituati a vedere a Mirabilandia, con un percorso che durerà oltre dieci minuti, quindi sicuramente i nostri visitatori rimarranno a bocca aperta per la qualità di questo nuovo maze", ha dichiarato Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia

Seguirà durante l'estate una festa in partership con RDS, il Fluo party, e poi, sul finire dell'estate, ancora spazio alla comicità. E il weekend di Halloween sarà anticipato al 26 settembre.

Novità anche per le persone con disabilità a Mirabeach, come ha spiegato Sabrina Mangia: "Abbiamo creato un progetto pilota per Mirabeach, dove cerchiamo di dar voce ai suggerimenti dei nostri ospiti con disabilità, e quindi è stata creata questa nuova area relax accessibile, dove si potrà arrivare in maniera molto agevole con delle pedane dedicate, degli ombrelloni più grandi, anche dei lettini molto più grandi, per cercare di venire incontro a tutte le determinate richieste che ci sono arrivate dai nostri visitatori. È un progetto pilota, è il primo parco a farlo a livello di Parques Reunidos, il gruppo di cui fa parte Mirabilandia, e sarà comunque un test che faremo per eventualmente poi ampliare questa area dedicata anche poi per il prossimo anno."

Intervista a Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia