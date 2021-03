EMERGENZA SANITARIA Comitato tecnico scientifico valuta nuove misure: ipotesi restrizioni nei fine settimana Nel governo voci contrarie ad un lockdwn generalizzato: meglio zone rosse locali. Sputnik sarà prodotto in Italia

E' arrivato all'Istituto Spallanzani di Roma ed ha atteso il suo turno, come un qualsiasi altro cittadino: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato questa mattina, come altri della sua età, ha atteso i consueti 15 minuti dopo la somministrazione, poi ha lasciato l'ospedale. Il Comitato tecnico scientifico studia nuove misure, come il rafforzamento delle restrizioni per le zone gialle; zone rosse locali con misure più stringenti; chiusure nei weekend, come nel periodo natalizio, e zone rosse 'automatiche' con più di 250 casi ogni 100mila abitanti. Nel governo ci sono voci contrarie ad un lockdown generalizzato, preferendo “misure chirurgiche più o meno ampie a seconda delle aree”. E sarà prodotto in Italia il vaccino russo Sputnik, da luglio: l'annuncio arriva dalla Camera di commercio italo-russa, e si tratta del primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino, anche se Bruxelles fa sapere che “non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik nella strategia Ue sui vaccini”.

[Banner_Google_ADS]

Intanto Johnson&Johnson comunica che potrebbe avere problemi nella consegna di 55 milioni di dosi nel secondo trimestre. Sotto i 20mila casi l'incremento odierno (19.749), su oltre 345mila tamponi (345.336); ancora in aumento le terapie intensive (2.756, +56) 562 in più i ricoveri ordinari, (22.393); altri 376 i decessi (100.479). E' la Cina a lanciare il primo “passaporto vaccinale”, per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Al momento è disponibile esclusivamente per loro, e non è obbligatorio. Il primo Paese europeo Covid free è l'Islanda: nessun nuovo caso di contagio, attualmente sono 17 le persone contagiate, 10 in isolamento a casa, 7 in ospedale.



I più letti della settimana: